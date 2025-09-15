TV-Quoten: Basketball-Helden erreichen bis zu 7,3 Millionen Zuschauer

In der Spitze verfolgten bis zu 7,3 Millionen Menschen das EM–Finale

Der Sonntagskrimi im Ersten meldete sich laut AGF Videoforschung mit durchschnittlich 6,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus der 13–wöchigen Sommerpause zurück. RTL, das das EM–Finale aus Riga übertrug, erreichte zwischen 19:05 und 22:45 Uhr einen Zuschauerschnitt von 3,89 Millionen. Laut RTL–Angaben schalteten in der Spitze allerdings bis zu 7,3 Millionen Menschen beim Finale ein – ein starker Wert für eine Sportart in Deutschland, die nicht Fussball heisst. Der Marktanteil betrug 16,5 Prozent. Noch besser schnitt RTL aber in der klassischen Zielgruppe der 14– bis 19–Jährigen ab, wo der Markanteil bei 29 Prozent lag.