TV-Richterin Barbara Salesch: «Andere haben Enkel, ich habe Gericht»

Was treibt Sie heute an, immer weiterzumachen?

Salesch: Die Neugier. Auch der Erfolg. So einen aufwändigen Film für die Primetime zu schaffen, das wird einem nicht jeden Tag angeboten. Wichtig ist mir auch, wie wir die Sendungen immer frischer machen können. Es ist fantastisch, was es in der Zwischenzeit alles an neuen Beweismitteln gibt – Videos, Überwachungskameras, Fotobeweise. Man muss nur an die Aufnahmen kommen und das schaffen wir immer im Lauf der Verhandlung. Und vielleicht noch etwas: Ich habe meinen Beruf immer geliebt. Andere haben Enkel, ich habe Gericht. Als Oma wirst du auch nicht unbedingt gefragt, ob du mit 75 noch ein Baby versorgen kannst. Man muss einfach zusehen, dass man die Kinder neugierig macht und beschäftigt. Ich finde es immer gut, wenn man nicht auf dem Sofa sitzen bleibt, egal, was man macht.