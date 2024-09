TV-Schuldnerberater Peter Zwegat ist tot

Ab 2007 bis 2015 war er in ca. 140 Folgen der RTL–Reality–TV–Serie «Raus aus den Schulden» und zahlreichen Sondersendungen zu sehen, in der er überschuldeten Menschen half, wieder auf die Beine zu kommen. Zudem trat er in unterschiedlichen Talkshows auf, hatte Gastauftritte in Comedy–Formaten und war unter anderem auch Kandidat bei einem Prominentenspecial von «Wer wird Millionär?» im Jahr 2009.