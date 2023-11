TV-Star Heidelinde Weis im Alter von 83 Jahren gestorben

Weis stand bereits in jungen Jahren auf der Theaterbühne. Ihre Schauspielausbildung absolvierte die in Villach, Kärnten, geborene Schauspielerin am Max–Reinhardt–Seminar in Wien. In der österreichischen Hauptstadt spielte sie danach am Theater in der Josefstadt und gab 1959 ihr Kinodebüt. Neben der Schauspielerei widmete sich Weis auch der Musik, nahm drei Langspielplatten auf und wurde mit dem Deutschen Schallplattenpreis ausgezeichnet.