TV-Star Judith Altenberger: Berühmte Schwester leistete «Vorarbeit»

Was war der beste Rat, den Ihre Schwester Ihnen gegeben hat?

Altenberger: Ich war als Jugendliche immer wieder am Set mit dabei und habe dann auch angefangen, meine eigenen Kurzfilmprojekte zu realisieren. Auf diese Weise habe ich von Anfang an ein grosses Verständnis dafür bekommen, wie es am Set läuft – und das nicht nur von der Schauspielseite. Und weil wir eben nicht aus einer Künstlerfamiliendynastie kommen, hatte ich die Freiheit, selbst herauszufinden, wo ich stehe, was mich interessiert.