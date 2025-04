TV-Star Kader Loth in Sorge: "Ich habe grosse Angst vor der Altersarmut

Sie habe meist als Selbständige gearbeitet und deswegen nur wenig in die Rentenkasse eingezahlt: «Ich war fast mein ganzes Leben lang selbstständig. Das wusste ich, dass ich keine hohe Rente erwarten durfte. Aber, dass sie so gering werden könnte, ist schon heftig.» Sie müsse jetzt etwas unternehmen und gründete deswegen in Berlin einen eigenen Beauty–Salon. Mit diesen Einnahmen wolle sie sich etwas absichern und Geld fürs Alter zurücklegen.