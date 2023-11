TV-Stars gratulieren «Bachelor»-Siegerin Clea-Lacy Juhn zur Hochzeit

«So wunderschön»

«Herzlichen Glückwunsch», schrieb etwa «Let‹s Dance»–Tänzerin Isabel Edvardsson (41), die aktuell ihr drittes Kind erwartet. Die ehemalige «Germany›s Next Topmodel»–Kandidatin Fata Hasanovic (28) sendete aus ihrer Wahlheimat Dubai die Worte: «Ohhhhh freue mich so für euch.» Liz Kaeber (31), die 2015 in der RTL–Sendung «Der Bachelor» gewann, schrieb: «So wunderschön, du sahst traumhaft aus. Alles Glück der Welt für euch.» Auch Moderatorin Jana Ina Zarrella (46) gehörte zu den zahlreichen prominenten Gratulantinnen, die in kürzester Zeit auf die Bekanntgabe der Hochzeits–Nachricht reagierten.