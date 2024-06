TV-Tipps am Donnerstag

21:00 Uhr, ZDF, Vorrunde, Gruppe B: Spanien – Italien, Fussball–EM

In der Gruppe B kommt es am zweiten Spieltag zum Duell zweier Fussballschwergewichte. In Gelsenkirchen trifft die Auswahl Spaniens auf den amtierenden Europameister Italien. Beide Teams haben ihre Auftaktbegegnungen gewinnen können. Der Sieger dieser Partie hat daher beste Chancen auf den Gruppensieg.