TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF, KATI – Eine Kür, die bleibt, Sport–Drama

Katarina Witt (Lavinia Nowak) ist als Eiskunstläuferin auf höchstem Niveau bekannt. Bis 1992 hat sie alles erreicht, was möglich ist, und gilt als Hollywoods Star auf dem Eis. Warum strebt sie 1993 dennoch eine erneute Teilnahme an den Olympischen Spielen an? Für Kati Witt ist Lillehammer 1994 nicht nur ein sportliches Comeback, sondern auch eine persönliche Suche nach ihren Wurzeln. Dabei ist sie auf die Unterstützung ihrer ehemaligen DDR–Trainerin Jutta Müller (Dagmar Manzel) angewiesen, was die Herausforderung noch grösser macht. Wie viele Ostdeutsche kämpfen auch Kati Witt und Jutta Müller nach dem Ende der DDR mit dem Verlust ihrer Identität.