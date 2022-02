TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, RTL, Murmel Mania - Das grosse Finale, Spielshow

Das grosse Finale der Murmel-Action steht an. Nachdem in den vergangenen Wochen jeweils drei motivierte Promis unter den Augen von Moderator Chris Tall und Kommentator Frank «Buschi» Buschmann in spannenden Murmelrennen und kniffligen Geschicklichkeitsspielen gegeneinander angetreten sind, stellen sich die jeweiligen Sieger jetzt erneut der Herausforderung. Dabei kann die bisherige Gewinnsumme in der letzten Ausgabe um bis zu 100.000 Euro erhöht werden.