TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Im Land der toten Träume, Krimi

In Köpenick wird Adnan Tomić tot in seinem Auto gefunden. Der bosnische Staatsbürger wurde Opfer einer Kohlenmonoxidvergiftung. War es ein Selbstmord oder ein Mord? Robert Heffler (Jürgen Vogel) und Mavi (Aybi Era) stehen vor einem komplizierten Fall, der sie in die Welt der Schwarzarbeit führt. Ein dubioser Kneipenwirt und ein Bauunternehmer geraten unter Verdacht, ebenso wie Tomićs Schwager Nedim Musić (Dražen Pavlović), der sich illegal in Berlin aufhält. Während die Ermittler die teils verworrenen Verhältnisse der Verdächtigen aufdecken, hat Robert mit privaten Turbulenzen zu kämpfen: Dass seine Tochter Carlotta (Lea Zoë Voss) ausziehen möchte, nimmt ihn mit. Mavi wiederum sieht die Gelegenheit, ihren Stiefvater Henri (Bernd Hölscher) in die Ermittlungen zu integrieren.