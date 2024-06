XY gelöst, Schlag den Star, ...

TV-Tipps am Mittwoch

Sven Voss rekonstruiert komplexe Verbrechen in «XY gelöst» (ZDF). George Clooney überbringt in «Up in the Air» (kabel eins) Kündigungen. Bei «Schlag den Star» (ProSieben) treten erstmals Teams gegeneinander an.