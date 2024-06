TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Kabeleins: Daredevil, Action

Anwalt Matt Murdock (Ben Affleck) ist seit seiner Kindheit blind, nachdem er mit radioaktivem Material in Berührung kam. Dieses Leben in Finsternis schärfte seine übrigen Sinne extrem und machte ihn zu Daredevil, dem Rächer der Unterdrückten. Nachts durchstreift er New York, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Unterstützung erhält er von der schönen Kämpferin Elektra (Jennifer Garner). Doch ihre Beziehung wird durch den Gangsterboss Kingpin (Michael Clarke Duncan) bedroht.