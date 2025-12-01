TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, kabel eins, The Last Witch Hunter, Fantasyhorror

Kaulder (Vin Diesel) ist der letzte lebende Hexenjäger und durch seine Unsterblichkeit ein aussergewöhnlicher Kämpfer. Er soll New York vor der Zerstörung bewahren. Dafür stellt er sich einer gefährlichen Gruppe aus Hexen und Zauberern, angeführt von einer mächtigen Hexenkönigin. Widerwillig tut er sich mit der traumwandelnden Magiebegabten Chloe (Rose Leslie) und einem jungen Priester (Elijah Wood) zusammen. Gemeinsam versuchen sie, die drohende Machtübernahme der Hexenkönigin zu verhindern.