TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Sat.1, Wochenendrebellen, Familiendramödie

Um zu verhindern, dass sein Sohn Jason (Cecilio Andresen), der im Autismus–Spektrum lebt, auf eine Förderschule wechseln muss, geht Mirco (Florian David Fitz) einen ungewöhnlichen Deal ein. Der Junge verspricht, sich künftig nicht mehr provozieren zu lassen, wenn sein Vater ihm hilft, seinen absoluten Lieblingsfussballverein zu finden. Da Jason sehr genaue Vorstellungen hat, führt die Suche die beiden quer durch Deutschland – von Stadion zu Stadion.