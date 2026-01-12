TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Ku'damm 77 (1), Drama

Berlin im Jahr 1977: Die Schöllacks stehen vor dem Kampf um ihre Tanzschule, während verborgene Wahrheiten und neue Lebensentwürfe das Familiengefüge ins Wanken bringen. Caterina (Claudia Michelsen) setzt alles daran, die Tanzschule zu retten. Monika (Sonja Gerhardt) verfolgt ehrgeizig ihre Karriere als Tanzlehrerin und setzt damit ihre Tochter Dorli (Carlotta Bähre) unter Druck. Helga (Maria Ehrich) hadert mit Friederikes Berufsplänen und lässt sich auf eine neue Begegnung mit Hannes (Florian Stetter) ein. Eva schmiedet nach ihrer Haft Pläne für einen Neustart. Monika, früher ein gefeierter Teenie–Star, lebt inzwischen zurückgezogen und konzentriert sich ganz auf Dorli. Diese trainiert für den Sprung in die A–Klasse, gerät jedoch zunehmend in einen gefährlichen Strudel aus Schmerzmitteln und Selbstzweifeln.