TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Sat.1, Die Rettung der uns bekannten Welt, Tragikomödie

Paul (Emilio Sakraya) wirkt zunächst wie ein ganz gewöhnlicher Achtzehnjähriger. Doch er lebt mit einer bipolaren Störung, von der niemand weiss. Die extremen Stimmungsschwankungen lassen ihm kaum Kontrolle über sein eigenes Denken. Nach einer depressiven Phase, die in einem Selbstmordversuch endet, bringt ihn sein alleinerziehender Vater Hardy (Til Schweiger) in eine Therapieeinrichtung für psychisch erkrankte Jugendliche. Dort begegnet Paul Gleichaltrigen mit ähnlichen Problemen. Vor ihm steht eine Entscheidung: Flieht er weiter vor seiner Krankheit oder öffnet er sich den Menschen, die ihm helfen wollen, und nimmt ihre Unterstützung an?