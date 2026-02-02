TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Sat.1, Das Beste kommt noch!, Tragikomödie

Arthur (Michael Maertens) und Felix (Til Schweiger) sind enge Freunde, obwohl sie gegensätzlicher kaum sein könnten. Als Arthur seinem finanziell angeschlagenen Freund seine Krankenkarte leiht, erfährt er, dass Felix schwer krank ist. Weil Arthur nicht offen über das Thema sprechen kann, verstrickt er sich in Missverständnisse. Am Ende glaubt Felix, sein bester Freund sei todkrank. Daraufhin beginnt er, den vermeintlich Sterbenden zu umsorgen und ihm zu zeigen, wie man das Leben geniesst. Dass dieses Verwechslungsspiel nicht lange gutgehen kann, ist absehbar.