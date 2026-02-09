TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, kabel eins, Aquaman, Superheldenaction

Aquaman (Jason Momoa), mit bürgerlichem Namen Arthur Curry, ist der Sohn von Tom Curry (Temuera Morrison) und der atlantischen Königin Atlanna (Nicole Kidman). Damit hat er das Recht auf den Thron von Atlantis. Derzeit herrscht jedoch sein Halbbruder Orm (Patrick Wilson) über das Unterwasserkönigreich. Orm plant, die übrigen sechs Meeresreiche zu vereinen, um einen Krieg gegen die Menschen an der Oberfläche zu führen, die die Ozeane seit Jahren verschmutzen. Zusammen mit Mera (Amber Heard) begibt sich Aquaman auf die Suche nach dem legendären Dreizack des ersten atlantischen Königs, der seinen Thronanspruch festigen soll.