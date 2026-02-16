TV-Tipps am Montag

21:45 Uhr, 3Sat, Kommissar Pascha, Krimi

An der Isar wird eine Leiche gefunden, in deren Brust mit Reisszwecken das arabische Wort für «Teufel» steckt. Der Fall landet bei der «Migra». Zunächst besteht das Team nur aus Pascha und Isabel Vierkant (Theresa Hanich), die ihrem Vorgesetzten unbedingt gefallen möchte. Die von Zeki (Tim Seyfi) erwartete neue Kollegin, die junge und entschlossene Jale Cengiz (Almila Bagriacik), erweist sich als ebenso engagiert wie Vierkant. Am Ende stösst auch der urbayerische Hitzkopf Pius (Michael A. Grimm) zur «Migra», nachdem er im Lokal «Sultans Harem» Zeuge eines weiteren Mordes wird.