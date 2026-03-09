TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Im Schatten der Angst – Der Skorpion, Thriller

Ist ein Mörder immer ein Mörder? Seit acht Jahren wird der Täter Anton Lisky (Stefan Gorski) von der forensischen Psychiaterin Karla Eckhardt (Julia Koschitz) betreut. Sie setzt sich für Hafterleichterungen ein. Trotz des Protests der Mutter eines Opfers bekommt Lisky unbegleiteten Freigang, damit er in einer Gärtnerei arbeiten kann. Als dort ein Mann tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Lisky. Er ist verschwunden. Damit steht nicht nur Karlas Ansehen auf dem Spiel, sondern auch der Ruf des gesamten Forensischen Instituts. In ihrer Verzweiflung sucht Karla Hilfe bei ihrem ehemaligen Mentor, Professor Kressmann (Jörg Schüttauf).