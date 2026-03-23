TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, kabel eins, 3 Engel für Charlie, Actionkomödie

Sabina (Kristen Stewart), Elena (Naomi Scott) und Jane (Ella Balinska) stehen im Dienst des geheimnisvollen Charles Townsend, dessen Ermittlungsagentur inzwischen auch international im Einsatz ist. Die «Engel» zählen zu den klügsten, mutigsten und bestausgebildeten Frauen der Welt. Unter der Leitung von Bosley (Elizabeth Banks) sollen sie verhindern, dass eine bahnbrechende Technologie als Waffe missbraucht wird. Dabei müssen sie sich voll aufeinander verlassen, denn ihr Auftrag wird immer gefährlicher. Schon bald können sie nicht einmal den Menschen in ihrem Umfeld noch vertrauen.