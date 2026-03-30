TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen: Dominiks Geheimnis, Krimi

An einem Frühlingsmorgen wird in der Nähe des Flensburger Hafens ein schmutziger Zettel mit einer Nachricht auf dem Gehweg gefunden. Es handelt sich um den Hilferuf eines Jungen. Der 15–jährige Dominik Wiesner (Levi Kirchhoff) war vor einigen Monaten von seiner Mutter Rosalie (Katrin Wichmann) als vermisst gemeldet worden. Jana Winter (Natalia Wörner) und ihr Team hatten die Ermittlungen damals eingestellt, nachdem ein Abschiedsbrief aufgetaucht war. Deshalb gingen sie davon aus, dass der Jugendliche keinem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, sondern freiwillig von zu Hause fortlief.