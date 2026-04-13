TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Sat.1, Kommissar Rex: Wien sehen und sterben, Krimireihe

Kommissar Rex ist zurück im Einsatz. In einem Restaurant am Stephansplatz gerät ein Gast in eine lebensgefährliche Lage, denn unter ihm befindet sich eine Bombe. Sobald er aufsteht oder sein Gewicht verlagert, droht das Lokal zu explodieren. Nach seiner Rettung verschwindet der Mann jedoch spurlos in der Nacht. Schon am nächsten Tag stirbt er auf rätselhafte Weise während einer Fiakerfahrt. Ein gefälschter Ausweis deutet darauf hin, dass der Tote ein Agent gewesen sein könnte. Von der Frau seines letzten Dates kennt man nur den Vornamen. Max (Maximilian Brückner) und sein Kollege Felix Burger (Ferdinand Seebacher) nehmen gemeinsam mit Rex die Ermittlungen auf.