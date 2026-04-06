TV-Tipps am Ostermontag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Unvergänglich (2/2), Krimi
Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) freut sich zunächst darauf, die Fälle seiner Vorgesetzten Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) zu übernehmen. Doch schon bald stösst er an seine Grenzen, als sich auf seinem Schreibtisch auffallend viele Tötungsdelikte aus der Drogenszene häufen. Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Am Ende sehen sich die Ermittler mit einem weit verzweigten Netz krimineller Gewalt konfrontiert, aus dem es offenbar keinen Ausweg gibt. Fast scheint es, als würden wahre Legenden nie wirklich in den Ruhestand gehen.
20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow
In der «Höhle der Löwen» wird es diesmal freizügig: Judith Williams zeigt Bein und probiert «Tanera Skin» direkt an sich selbst aus. Isabelle Stortz hat einen Peelinghandschuh entwickelt, der gegen Reibeisenhaut helfen soll. Die Beauty–Expertin nimmt das Produkt genau unter die Lupe. Schliesslich macht sie der Gründerin ein Angebot, mit dem diese nicht gerechnet hat.
20:15 Uhr, ProSieben, Guardians of the Galaxy: Volume 3, Sci–Fi–Action
Die Guardians of the Galaxy haben sich nach und nach an ihr neues Leben auf Knowhere gewöhnt. Doch die Ruhe hält nicht lange an, denn Rockets chaotische Vergangenheit holt die Gruppe ein. Peter Quill (Chris Pratt), der den Verlust von Gamora noch immer nicht überwunden hat, muss sein Team erneut zusammenrufen. Gemeinsam kämpfen sie darum, das Universum zu schützen und Rockets Leben zu retten. Scheitert die Mission, könnte das das Ende der Guardians, wie man sie bisher kennt, bedeuten.
20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und der Traum vom Fliegen, Krimi
Im Königshafen gleiten die Kiter auf ihren Boards über das Wasser. Ex–Profi und Trainer Tom (Anton Rubtsov) interessiert sich dabei besonders für die Kiterin Lena (Lieselotte Voss), die er zu riskanten Sprüngen antreibt. In der Nacht wird Tom plötzlich in seinem Wohnmobil von hinten attackiert. Jemand will ihn töten. Am nächsten Morgen stehen Sievers (Peter Heinrich Brix), Behrendsen (Julia Brendler) und Feldmann (Oliver Wnuk) im Watt vor der Leiche eben dieses Mannes. Es handelt sich um einen Spanier, der offenbar etwas mit der Kiteszene zu tun hatte.
20:15 Uhr, Sat.1, Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!, Realityshow
In der finalen Folge von «Promis unter Palmen» kämpfen fünf Stars um den Sieg. In den vergangenen Wochen haben die Promis gemeinsam Geld für den Jackpot erspielt. Nun stellt sich die Frage, wer auch im Staffel–Finale für Geld an die Grenzen geht und den Jackpot weiter anwachsen lässt. Wer landet am Ende auf dem Siegertreppchen? Und wer sichert sich das Preisgeld samt goldener Kokosnuss?