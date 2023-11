TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDF, Wetten, dass..?, Show

Thomas Gottschalk ist zum letzten Mal mit «Wetten, dass..?» in den Wohnzimmern der Zuschauerinnen und Zuschauer zu Gast: mit tollen Wetten, Musik–Acts und Stars. Viele prominente Gäste fiebern mit, wenn es für die Wettkandidaten wieder um alles geht, in Europas grösster Fernsehshow, von der sich Thomas Gottschalk als Moderator an diesem Abend endgültig verabschieden wird. Auf der grossen Show–Bühne erwartet das Publikum eine Duett–Sensation: Helene Fischer und Shirin David. Gemeinsam werden sie passend zum zehnjährigen Jubiläum «Atemlos durch die Nacht» in einer noch nie dagewesenen Version performen.