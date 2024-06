TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, RTLzwei: Eine Hochzeit zum Verlieben, Komödie

Robbie Hart (Adam Sandler) träumt 1985 davon, Songwriter zu werden. Mit seiner Band spielt er auf Hochzeiten und lernt dort die Kellnerin Julia (Drew Barrymore) kennen. Beide wollen bald heiraten. Doch Robbies Hochzeit endet in einem Desaster, als seine Braut Linda (Angela Featherstone) ihn vor dem Altar stehen lässt. Er vergräbt sich in seinem Zimmer, bis sein Freund Sammy (Allen Covert) ihn überredet, bei der nächsten Hochzeit wieder zu singen. Leider endet dieser Auftritt katastrophal: Robbie beleidigt Gäste und kämpft mit dem Brautvater. Seine Karriere scheint am Ende, und auch Julias Hochzeit rückt näher. Da ihr Verlobter keine Hilfe ist, wendet sie sich an ihre Freundin Holly (Christine Taylor) – und an Robbie. Er organisiert alles perfekt und hilft sogar beim Proben des Hochzeitskusses, wobei es zwischen ihnen funkt. Robbie wird klar, dass der unsympathische Börsenmakler Glenn (Matthew Glave) nicht der Richtige für Julia ist.