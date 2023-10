Tatort, Venom, ...

TV-Tipps am Sonntag

Im «Tatort» müssen Batic und Leitmayr einem Mordversuch nachgehen. In «Deutschlands grösste Geheimnisse» (kabel eins) nehmen Promis an einem Ratespiel teil und in «Tod auf dem Nil» (Sat.1) wird ein spannender Mordfall gelöst.