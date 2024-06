TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTLzwei, The Bling Ring, Krimi–Komödie

Tagsüber verbringen sie die Zeit lieber am Strand als in der Schule, nachts tanzen sie in Los Angeles' angesagtesten Clubs – stets auf der Suche nach einem Kick. Dann entdeckt eine Clique von Teenagern um die Anführerin Rebecca (Katie Chang) und ihren Kumpel Marc (Israel Broussard) den ultimativen Nervenkitzel: Einbrüche in leerstehende Häuser von Hollywoodstars. Auf zu einer «Shopping–Tour», zu der sich auch Nicki (Emma Watson), deren Schwester Sam (Taissa Farmiga) und ihre Freundin Chloe (Claire Julien) gesellen. Doch gelingt es der Clique, rechtzeitig auszusteigen?