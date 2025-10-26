TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTLzwei, Unknown Identity, Actionthriller

Der Biologe Dr. Martin Harris (Liam Neeson) reist mit seiner Frau Elizabeth (January Jones) nach Berlin zu einem Kongress. Nach einem Autounfall liegt er vier Tage im Koma und wacht in einem Albtraum auf: Seine Frau erkennt ihn nicht, und ein anderer Mann gibt sich als Dr. Harris aus. Als plötzlich Killer hinter ihm her sind, sucht er Hilfe bei Taxifahrerin Gina (Diane Kruger) und einem Ex–Stasi–Offizier (Bruno Ganz), mit denen er eine Verschwörung aufdeckt.