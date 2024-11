«TV total Promi Wrestling»: Sebastian Pufpaff steigt in den Ring

Sebastian Pufpaff vs. «Evil» Jared Hasselhoff

Der «TV total»–Moderator Sebastian Pufpaff tritt im Zweikampf gegen den Bloodhound–Gang–Bassisten «Evil» Jared Hasselhoff (53) an, über den er nach dem Comeback seiner Band gewitzelt hatte. «Ein Handreichen ist nicht in Sicht», heisst es in der Mitteilung. «Im Wrestling Ring wollen beide Herren ihren Mann stehen.»