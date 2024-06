«TV total»-Spezialausgabe: ProSieben holt das «Turmspringen» zurück

Insgesamt vier «TV total»–Spezialausgaben

Das «TV Total Turmspringen» ist eine von vier «TV total»–Spezialausgaben, die allesamt am Samstagabend zur Prime Time bei ProSieben ausgestrahlt werden. Den Auftakt macht «TV total XXL»: Am 31. August laden Sebastian Pufpaff (47) und ProSieben zur «grössten ‹TV total›–Party aller Zeiten» in der Lanxess Arena in Köln. «‹TV total XXL› Iive in der Lanxess Arena ist das Wacken unter den Familienfesten. Wer das verpasst, der hat die DVD–Box vom Wort zum Sonntag zu Hause», freut sich Gastgeber Pufpaff.