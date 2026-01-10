«TV total Turmspringen»: Das Comeback von Sonya Kraus steht an

Weiteres Highlight für Sonya Kraus steht an

Bei dem TV–Auftritt beim «Turmspringen» wird es für Kraus nicht bleiben. Sie wird in diesem Jahr an der Tanzshow «Let's Dance» teilnehmen. «Ich bin aufgeregt ohne Ende und das als alter Showhase», gestand Sonya Kraus im RTL–Interview. Sie habe schon lange von einer Teilnahme geträumt. Sie habe damals jedoch keine Zeit gehabt. «Dann wurde ich schwanger, dann hatte ich ein Baby, dann wurde ich wieder schwanger, dann hatte ich Kleinkind und Baby, dann war ich ziemlich schwer krank und jetzt habe ich zwei pubertierende Teenies, die sowieso keine Lust auf mich haben. Also, dachte ich: Perfekter Zeitpunkt!»