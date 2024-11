«TV total Wok WM»: Pascal Hens holt sich den Titel

Pascal Hens liefert sich ein «geiles Battle»

Der ehemalige Handballspieler Pascal Hens (44), gerne auch «Pommes» genannt, konnte sich im 1er–Wok gegen den Sänger Vincent Gross (28) und gegen Paul Frege behaupten. «Ich musste echt kämpfen, irgendwie in diesem Wok zu bleiben», wird der frisch gekürte Wok–Weltmeister vom Sender in einer Pressemitteilung zitiert. «Ich wusste auch, dass Vincent Gross eine überragende Zeit hingelegt hat, aber am Ende hat es dann doch gereicht und es war ein geiles Battle.»