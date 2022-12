«Zeig uns deine Stimme!»

Mit schlechten Quoten für eine Primetime-Sendung musste auch RTL kämpfen. In «Zeig uns Deine Stimme!», vormals «I Can See Your Voice», musste ein Kandidat mithilfe eines Promi-Rateteams raten, ob ein vorgestellter Sänger singen kann oder nicht. Die dritte Staffel wurde nach drei ausgestrahlten Ausgaben am Sonntag eingestellt. Stattdessen zeigte der Sender wieder Filme. Die noch ausstehenden drei Folgen zeigte RTL im Nachtprogramm.