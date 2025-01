TV-Vorschau 2025: Das sind die Show-Highlights

«The Biggest Loser»

Am 12. Januar 2025 startet die neue Staffel von «The Biggest Loser» in Sat.1. Insgesamt 14 neue Folgen werden immer sonntags am Vorabend um 17:45 Uhr ausgestrahlt. Bei Joyn sind die Episoden bereits eine Woche früher verfügbar. Diesmal kann man 14 Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg in ein gesünderes Leben begleiten. Wie schon in diesem Jahr sind auch in der kommenden Staffel Ramin Abtin (52) und Dr. Christine Theiss (44) als Coaches dabei. Sie betreuen allerdings keine festen Teams mehr, sondern alle Kandidaten treten als Einzelkämpfer an. Schauplatz der Abnehmreise ist erneut die griechische Insel Naxos.