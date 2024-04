Twenty4Tim und Dieter Bohlen präsentieren «Cheri, Cheri Lady»-Remake

«Cheri Cheri Lady, glaub', dass ich in Love bin»

Was eingefleischte Modern–Talking–Fans der ersten Stunde von dem Werk halten werden, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Die Neuinterpretation des Songs pustet zwar mit aktualisierten Beats und frischen Disco–Sounds den Staub von dem Achtzigerjahre–Klassiker, unterschreitet dabei allerdings auf textlicher Ebene sogar das ohnehin nicht besonders hohe lyrische Niveau des Originals. So heisst es im eingedeutschten Refrain nun: «Cheri Cheri Lady, glaub', dass ich in Love bin / Fühlt sich an wie high sein, was du mit mir machst / Cheri Cheri Lady, eine von Millionen / Augen schön wie Diamonds leuchten heute Nacht». Auch grenzwertige Reime wie «Lights out, zuckersüss so wie Schokosoufflé / Du bist royal, eine Princess auf der Champs–Élysées» in den Strophen machen die Sache nicht wesentlich besser bekömmlich.