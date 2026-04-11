Twenty4Tim zeigt sich ganz verliebt mit seinem Edin bei «Let's Dance»

Twenty4Tim fühlte sich sofort von Edin angezogen

Dass er in seinem Format wirklich die grosse Liebe finden würde, daran hatte der einstige Dschungelcamper selbst nicht so ganz geglaubt. Bei Edin sei es aber «Anziehung auf den ersten Blick» gewesen. Der Schweizer wollte übrigens eigentlich gar nicht teilnehmen, verriet Twenty4Tim: «Er hat damals seiner Managerin gesagt: ‹Du, ich bleib› drei Tage und wenn mir Tim nicht gefällt, dann geh ich!'» Dass die beiden jetzt wirklich ein Paar geworden sind, beschrieb Edin als «schon krass».