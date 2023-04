«Twilight»: Edward und Bella sollen in TV-Serie zurückkehren

«Twilight»-Serie wird entwickelt

Einzig Autorin Sinead Daly («Raised by Wolves») sowie die ausführenden Produzenten Wyck Godfrey und Erik Feig sollen derzeit an der potenziellen «Twilight»-Serie arbeiten. Drehbuchautorin Daly soll zunächst «die spezielle Heransgehensweise» der Adaption ausarbeiten. Auch Vorlagenautorin Stephanie Meyer (49), die die vier ursprünglichen «Twilight»-Romane verfasst hat, soll an dem Serienprojekt beteiligt sein.