«Twilight»-Star Ashley Greene ist schwanger

Familienplanung mit Ansage

«Die beiden sind überglücklich, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten», bestätigte ein Sprecher auch dem «People»-Magazin. Erst kürzlich hatte sie in einem Interview mit dem Magazin über ihre Familienplanung gesprochen. «Mein Mann und ich sind beide der Meinung, dass es passieren wird. Und glauben Sie mir, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem unsere beiden Eltern Andeutungen machen und sagen: ‹Okay, wir sind bereit. Ihr seid jetzt schon ein paar Jahre verheiratet›», sagte sie.