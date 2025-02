Twitch-Star Knossi wünscht sich sein eigenes Live-Dschungelcamp

Knossi schuf bereits sein eigenes «Big Brother»

Es wäre nicht das erste Mal, dass Knossi eine bekannte Reality–Show adaptiert. 2023 übertrug er auf seinem Twitch–Kanal die erste Staffel von «Big Brother: Knossi Edition», in der er mit anderen Stars und Influencer in den «Big Brother»–Container zog. In den 57 Stunden leisteten ihm unter anderem Model Marc Eggers (38), Musiker Joey Kelly (52) und «7 vs. Wild»–Star Fritz Meinecke (35) Gesellschaft. Die Sendung konnte schliesslich Kelly für sich entscheiden. Zusätzlich zu der Twitch–Übertragung waren auf Joyn Highlight–Folgen zu sehen.