Typveränderung! Jessica Alba war beim Friseur

In dem Clip ist sie erst mit dem bisherigen Haar zu sehen, dann zeigt sie den Farbtopf, der Friseur wirft ein Handtuch in die Kamera und schon ist Albas neuer Look zu sehen. Aus dem dunkelbraunen Bob mit leichter Wellenbewegung in den Spitzen ist ein klassischer, eher strenger und vor allem blonder Bob geworden. Der Kalifornierin gefällt es offenbar, denn sie singt und strahlt zu J. Coles (37) «Work Out» (2011) in die Kamera.