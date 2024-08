Tyra Banks und Gigi Hadid: Rückkehr zu Victoria's Secret-Show

Tyra Banks lief während ihrer Amtszeit bei der Dessous–Marke in neun der jährlichen Shows, die im US–Fernsehen übertragen wurden und bis zu zwölf Millionen Zuschauer fanden. Gigi Hadid blieb dem Unterwäsche–Unternehmen auch nach dem Ende der Laufsteg–TV–Show treu und war noch auf der letztjährigen ersten Tour Teil des Teams. Nun sind beide wieder bei der fulminanten Victoria's Secret–Show im Oktober in New York dabei, was in einem Video auf dem offiziellen Instagram–Account des Lingerie–Labels verkündet wurde.