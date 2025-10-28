U17-Weltmeisterschaft in Katar: Sky zeigt alle deutschen Spiele

Fussballfans können die FIFA–U17–WM 2025 in Katar live vor dem Bildschirm verfolgen: Sky Sport überträgt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Zu sehen sind die Partien auf Sky Sport News und zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem YouTube–Kanal von Sky Sport.
Diese Gegner warten in den Gruppenspielen
Die FIFA U–17–Weltmeisterschaft findet vom 3. November bis 27. November 2025 statt. Das erste Gruppenspiel in der Gruppe G für die deutsche Mannschaft steht am Dienstag, 4. November ab 15:35 Uhr an, der Gegner ist Kolumbien. Weiter geht es für den Titelverteidiger am 7. November um 13:50 Uhr mit der Partie gegen Nordkorea, am Montag, 10. November (14:20 Uhr) folgt dann das Gruppenspiel gegen El Salvador. Erstmalig nehmen 48 Mannschaften an dem Turnier teil.
Im Kader von Trainer Marc–Patrick Meister (45) sind 21 Spieler des Jahrgangs 2008 aus neun verschiedenen Vereinen. Dazu gehören unter anderem Torhüter Marcello Trippel von Borussia Mönchengladbach, Frankfurts Stürmer Alexander Staff, Ben Hawighorst und Osman Turay von Bayer Leverkusen, Wisdom Mike vom FC Bayern oder Maik Akumu vom 1. FC Köln.
Die U–17–Fussball–Weltmeisterschaft findet alle zwei Jahre statt. 2023 ging sie vom 10. November bis zum 2. Dezember in Indonesien über die Bühne. Deutschland gewann am Ende das Finale gegen Frankreich.