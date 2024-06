U2 begrüssen US-Superstar Taylor Swift mit Blumen in Dublin

Nach diesem warmherzigen Empfang in Dublin dürfte es nicht unwahrscheinlich sein, dass die US–Sängerin die Mitglieder der Band bei einem ihrer dortigen Konzerte womöglich auch hinter der Bühne persönlich begrüssen wird. Bei ihrem Konzert in London am 21. Juni gewährte sie bereits Prinz William (42) sowie dessen Kindern Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) eine Backstage–Audienz.