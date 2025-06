U2-Gitarrist The Edge wird endlich irischer Bürger

«Ich könnte nicht stolzer auf mein Land sein, auf alles, was es repräsentiert und alles, was es tut», betonte The Edge sichtlich bewegt. Der Musiker hob besonders Irlands internationale Führungsrolle hervor: «Wir sprechen hier wirklich von Führungsstärke in der Welt, der Unterstützung unserer internationalen Organisationen, des Internationalen Strafgerichtshofs, der UN.»