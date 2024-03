Ü60-Datingshow «Golden Bachelor» kommt nach Deutschland

«Goldener Bachelor» nach US–Vorbild

In den USA war die Sendung «The Golden Bachelor» im September 2023 beim Sender ABC an den Start gegangen. Der 72–jährige Gerry Turner suchte hier nach der grossen Liebe und fand sie am Ende in der 70–jährigen Theresa Nist. Im Januar 2024 heirateten die beiden. Im Herbst 2024 will der Sender das weibliche Pendant, «The Golden Bachelorette» ausstrahlen.