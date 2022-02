Über 400 Millionen Follower: Cristiano Ronaldo bedankt sich bei Fans

Cristiano Ronaldo (37) hat sich in einem Instagram-Video für einen besonderen Rekord bedankt: «400 Millionen - was für eine Zahl! Es ist fantastisch, ein ganz besonderer Moment für mich», erklärt der Fussballprofi und strahlt in die Kamera. Vor rund zwei Wochen wurde bereits in mehreren Medien darüber berichtet, dass der Portugiese, der aktuell für Manchester United auf dem Rasen steht, erstmals die 400-Millionen-Follower-Marke bei Instagram geknackt hat. Nur der Account von Instagram selbst hat mit 473 Millionen Follower mehr.