«Über allen Gipfeln ist Ruh'»: Auf Hike Safari durch die Dolomiten

Tag 4: Klettern am Grödnerjoch

Einmal mehr schaukeln wir mit einer Gondelfahrt in den nächsten Tag: Von Corvara geht es mit den Kabinenbahnen Borest und Plans-Frara zum Grödnerjoch auf über 2.000 hinauf. Neben einem fantastischen Ausblick über die Sellagruppe, gipfelt die Tour hier mit der Grossen und Kleinen Cirspitze in einen weiteren sportlichen Höhepunkt. Beide sind über Klettersteige erschlossen, die sich im Schwierigkeitsgrad unterscheiden. Wer noch Kraft in den Oberschenkeln hat, macht sich per pedes auf in die Ortschaft Wolkenstein in 1.500 Metern Höhe. Wahlweise kann man auch die Kabinenbahn Dantercepies nehmen und in Wolkenstein selbst oder in St. Christina übernachten.