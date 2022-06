Diese Enthüllungen verspricht das Buch

Im Oktober 2021 gab Matthew Perry erstmals bekannt, an seiner Autobiografie zu arbeiten. Darin wolle er über sein Leben und seine Karriere berichten, hiess es. Im Februar 2022 folgten Titel und weitere Details über das Buch, das am 1. November dieses Jahres erscheinen soll. In «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» (auf Deutsch etwa «Freunde, Liebhaber und die grosse, schreckliche Sache») nehme Perry «die Leser mit auf die Bühne der erfolgreichsten Sitcom aller Zeiten und erzählt von seinem privaten Kampf mit der Sucht», heisst es im Ankündigungstext des Verlages Flatiron. Während seiner Karriere kämpfte Perry immer wieder mit Drogenproblemen.